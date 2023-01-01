Великий Гэтсби. Фрэнсис Фицджеральд (книга, 1925) слушать онлайн

Сюжет

1920-е, США, Лонг-Айленд. Ник Кэрруэй снимает небольшой домик, затесавшийся в фешенебельный район. По соседству с ним раскинулся особняк, владелец которого – некий Джей Гэтби. В доме Гэтсби каждый день вечеринки, музыка и танцы до утра. На противоположном берегу залива живет сестра Ника – Дэйзи. Ник неожиданно для себя оказывается участником давней таинственной истории, главными героями которой стали его сестра и сосед. История Великого Гэтсби – история человека, который сделал себя сам. За пестрым, искрящимся обществом, декорациями вечного праздника скрывается суровое прошлое и сильная личность, разбитое сердце и огромная человеческая трагедия. Экранизация романа в 2014-м г. получила 2 Оскара и 2 приза Британской киноакадемии. Аудиокнига озвучена Михаилом Тихоновым, дублером Тоби Магуайра в роли Ника Кэрруэя в фильме с Леонардо Ди Каприо.



Великий Гэтсби слушать на видеосервисе Wink.