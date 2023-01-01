Великий герцог Мекленбурга. Иван Оченков (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет вторую аудиокнигу Ивана Оченкова, из уже ставшей популярной серии «Приключения принца Иоганна Мекленбургского» – «Великий герцог Мекленбурга». Новые приключения нашего современника и соотечественника, волей судьбы оказавшегося в XVII веке. Век шпаг, мушкетеров и кружевных воротников… Он всего два года в этом мире, но можно сказать, что жизнь удалась. Он великий герцог и женат на принцессе, а шведский король его лучший друг. Он уже известный военачальник, его любят прекрасные женщины, знакомством с ним гордятся друзья, а враги скрежещут зубами при одном упоминании его имени. А где-то там его родина, терзаемая врагами… Послушай, парень, какое тебе дело до родины? У тебя ведь все хорошо!



Великий герцог Мекленбурга слушать на видеосервисе Wink.