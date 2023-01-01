Великие женщины. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Великие и удивительные характеры необычайно полно раскрыты Наталией Басовской в ее историко-биографических эссе. Алиенора Аквитанская. Бабушка средневековой Европы Жанна Д’Арк. Жизнь как шедевр Екатерина Медичи. Королева из рода банкиров Елизавета I Английская. Дева нации Мария Антуанетта. Королева и толпа Королева Виктория. Символ на троне



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