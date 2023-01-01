WinkАудиокнигиВеликие женщины. Наталия Басовская
Великие женщины. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Русская литература191 мин12+
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Сюжет
Великие и удивительные характеры необычайно полно раскрыты Наталией Басовской в ее историко-биографических эссе. Алиенора Аквитанская. Бабушка средневековой Европы Жанна Д’Арк. Жизнь как шедевр Екатерина Медичи. Королева из рода банкиров Елизавета I Английская. Дева нации Мария Антуанетта. Королева и толпа Королева Виктория. Символ на троне
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