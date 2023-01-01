Великие завоеватели древности. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ксеркс I (486-465 гг. до н.э.), Александр Македонский (356-323 гг. до н.э.), Атилла (ум. 453 г.н.э.), Чингисхан (1155-1227 гг.н.э.), Тамерлан (1336-1405 гг.н.э.) Наталия Ивановна Басовская – доктор исторических наук, профессор, историк-медиевист. В последние годы Наталия Ивановна уделяет большое внимание просвещению в области исторического знания: она ведет программу «Все так!» на радиостанции «Эхо Москвы» и читает лекции в проекте «Академия» на телеканале Культура.



Великие завоеватели древности слушать на видеосервисе Wink.