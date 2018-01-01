Великие загадки прошлого. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Таинственное, загадочное, непознанное всегда будет вызывать интерес людей. Из этой аудиокниги вы узнаете о самых необычных тайнах земли и Вселенной, природы и человека, истории нескольких тысячелетий. Вас ждет рассказ о таких загадках прошлого, как Атлантида и каменные колоссы Египта, о гроб�нице Святого Петра и Туринской плащанице. Археологи, лингвисты и религиоведы представят свои версии явлений и процессов имевших место в цивилизациях Древнего Востока и Античности, в Африке и на американском континенте, не территории современной России и стран СНГ. ©



Великие загадки прошлого слушать на видеосервисе Wink.