Великие Спящие. Том 2. Свет против Света. Виталий Зыков (книга, 2020) слушать онлайн

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию второй том аудиокниги «Великие Спящие», завершающей авторский цикл Виталия Зыкова «Дорога домой». Всепоглощающий пожар неудержимой войны катится по Торну. С мировой карты исчезают города и страны, возвышаются и низвергаются в небытие народы, предают самые надежные из друзей, нанимают убийц вернейшие из союзников. Таков конец времен, такова эпоха пробудившихся Спящих… Эпоха, когда даже Свет восстал против Света!



Великие Спящие слушать на видеосервисе Wink.