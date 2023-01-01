WinkАудиокнигиВеликие Спящие. Том 2. Свет против Света. Виталий Зыков
Великие Спящие. Том 2. Свет против Света. Виталий Зыков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика1219 мин16+
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О книге
Студия АРДИС предлагает вашему вниманию второй том аудиокниги «Великие Спящие», завершающей авторский цикл Виталия Зыкова «Дорога домой». Всепоглощающий пожар неудержимой войны катится по Торну. С мировой карты исчезают города и страны, возвышаются и низвергаются в небытие народы, предают самые надежные из друзей, нанимают убийц вернейшие из союзников. Таков конец времен, такова эпоха пробудившихся Спящих… Эпоха, когда даже Свет восстал против Света!
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