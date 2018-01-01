WinkАудиокнигиВеликие предсказания. Сборник
Великие предсказания. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература658 мин12+
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Сюжет
Хотите знать, что с вами случится завтра? А послезавтра? А лет через пять или позже? Большинство людей на такие вопросы отвечают положительно – знать свое будущее хотели бы многие. А потому испокон века они привечали оракулов, предсказателей и другого рода прогнозистов. Кем и как делались и насколько сбывались те или иные предсказания в прошлом? Как составляют свои прогнозы современные специалисты и насколько им можно доверять? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в этой аудиокниге. ©
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