Великие первооткрыватели. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая книга Басовской Н.А. посвящена тем самым людям, благодаря которым мы знаем: за горизонтом мир не только не перестает существовать – он поразителен в своем многообразии. Однажды осмелившись покинуть родной берег, Христофор Колумб открыл Америку и… попал в книгу замечательного историка. Здесь же открывший пролив Фернан Магеллан и Нуньес де Бальбоа – первый европеец, увидевший. Тихий океан и назвавший прибрежные земли Перу, а в 1517 году, несмотря на великие открытия, обезглавленный. Наталия Ивановна Басовская – доктор исторических наук, профессор, историк-медиевист. В последние годы Наталия Ивановна уделяет большое внимание просвещению в области исторического знания: программа «Все так» на радиостанции «Эхо Москвы», лекции в проекте «Академия» на телеканале Культура.



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