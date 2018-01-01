Великие операции спецслужб. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Многие крупные сражения, перевороты, революции, самые разные социально-политические и экономические потрясения в истории человечества зачастую становились возможными лишь благодаря удачно проведенным спецоперациям. Некоторые из операций спецслужб были бескровными, «интеллектуальными», иные – кровавыми. В одних участвовали десятки, даже сотни людей, другие осуществлялись лишь одним человеком. Многие прогремели на весь мир, а какие-то практически никому не известны. В любом случае каждая виртуозная спецоперация представляла собой сложный комплекс точно выверенных действий и поэтому впоследствии всегда вызывала особый интерес у читателей. В этой книге представлены самые интересные операции от античности и раннего Средневековья до наших дней. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



Великие операции спецслужб слушать на видеосервисе Wink.