Великие мятежи. Сборник
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Великие мятежи. Сборник

Великие мятежи. Сборник (книга, 2017) слушать онлайн

2017, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн459 мин12+

Сюжет

Путчи, заговоры, мятежи… Популистские обещания райской жизни. Но, как правило, добившись цели, власть забывает о своих обещаниях. Главное – обезопасить себя от потенциальных противников, способных совершить новый переворот. Рассказы, собранные в этой аудиокниге еще одно доказательство этому утверждению.

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