Великие мятежи. Сборник (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Путчи, заговоры, мятежи… Популистские обещания райской жизни. Но, как правило, добившись цели, власть забывает о своих обещаниях. Главное – обезопасить себя от потенциальных противников, способных совершить новый переворот. Рассказы, собранные в этой аудиокниге еще одно доказательство этому утверждению.



Великие мятежи слушать на видеосервисе Wink.