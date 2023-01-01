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Великие мятежи. Сборник (книга, 2017) слушать онлайн
2017, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн459 мин12+
Сюжет
Путчи, заговоры, мятежи… Популистские обещания райской жизни. Но, как правило, добившись цели, власть забывает о своих обещаниях. Главное – обезопасить себя от потенциальных противников, способных совершить новый переворот. Рассказы, собранные в этой аудиокниге еще одно доказательство этому утверждению.
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