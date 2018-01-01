Великие художники эпохи Возрождения. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Леонардо да Винчи назвал живопись «немой поэзией». Картина безмолвна. Звуки и слова лишь предполагаются зрителем. Картина неподвижна. Люди, события, предметы предстают в определенном, раз и навсегда данном состоянии и виде. Не в силах художника показать, что было до запечатленного момента и что случится после него. «Живопись – не болтливое искусство, – писал французский художник девятнадцатого столетия Делакруа, – и в этом, по-моему, ее немалое достоинство… Живопись вызывает совершенно особые эмоции, которые не может вызвать никакое другое искусство. Эти впечатления создаются определенным расположением цвета, игрой света и тени – словом, тем, что можно было бы назвать музыкой картины». Художники, речь о которых пойдет в данном сборнике по праву считаются признанными мастерами этого поэтичного и прекрасного искусства живописи. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



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