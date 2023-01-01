Великие бизнесмены или как делались деньги в ХХ веке. Авторский коллектив (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На диске представлены биографии Аристотеля Онассиса, Джона Рокфеллера, Соичиро Хонда, Генри Форда, Тадао Касио, Дональда Трампа, Уоррена Баффета, Пола Галвина, Билла Гейтса и Стивена Джобса. Эти люди не просто заработали многомиллионные состояния, они вписали свои имена в историю ХХ века, они �повлияли на судьбы нескольких поколений, они изменили мир, а значит и нас с вами.



Великие бизнесмены или как делались деньги в ХХ веке слушать на видеосервисе Wink.