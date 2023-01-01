Ведунья. Евгений Салиас де Турнемир (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Ведунья», принадлежащий к «авантюрному» направлению в творчестве графа Салиаса, повествует о драматических событиях, происходивших в эпоху Екатерины II, и воссоздает неповторимый облик Российской Империи в период ее превращения из экзотической азиатской деспотии в великую Европейск�ую монархию.



Ведунья слушать на видеосервисе Wink.