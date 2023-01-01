WinkАудиокнигиВедунья. Евгений Салиас де Турнемир
Ведунья. Евгений Салиас де Турнемир (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения746 мин12+
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Сюжет
Роман «Ведунья», принадлежащий к «авантюрному» направлению в творчестве графа Салиаса, повествует о драматических событиях, происходивших в эпоху Екатерины II, и воссоздает неповторимый облик Российской Империи в период ее превращения из экзотической азиатской деспотии в великую Европейск�ую монархию.
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