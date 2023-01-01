Ведьмы за границей. Терри Пратчетт (книга, 1991) слушать онлайн

Сюжет

Осторожнее со своими желаниями… Давным-давно жила-была фея-крестная по имени Дезидерата. Было у нее доброе сердце, мудрая голова и полная неспособность к долгосрочному планированию. Поэтому, когда Смерть пришел за Дезидератой, принцесса Пепелюшка, к несчастью, оказалась на попечении другой (не такой доброй и мудрой) крестной. Вот и придется теперь Маграт Честногк, матушке Буревей и нянюшке Ягг оседлать свои мeтлы и отправиться за тридевять земель – в тридесятое королевство Женову, дабы убедиться, что служанка-замарашка не выйдет замуж за Принца. Но путь до Женовы ухабист, и по дороге троица ведьм повстречает вампира, оборотня и падающий дом (это же сказка все-таки). Но настоящие беды начинают донимать наших подневольных крестных по прибытии в Женову, где против них строит козни их властолюбивая коллега, которая ни перед чем не остановится ради «счастливого конца», даже если для этого придется разрушить королевство. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Терри Пратчетта в исполнении Александра Клюквина: «Цвет волшебства», «Безумная звезда», «Посох и шляпа», «Эрик», «Творцы заклинаний», «Соль музыки», «Мор, ученик Смерти», «Мрачный жнец», «Стража, стража», «К оружию! К оружию!», «Добрые предзнаменования». «Вещие сестры», «Дед Хрякус»



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