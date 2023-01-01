Ведьминские истории. Попалась, ведьма!. Елена Малиновская (книга, 2024) слушать онлайн

Как спрятать огромное ядовитое создание от грозного магического надзора? Охота на меня продолжается… Ну ничего, ведьмы не сдаются даже в самой безвыходной ситуации! Бойся демона, дары предлагающего! Особенно если он обещает исполнить твое самое сокровенное желание. Я так хотела стать ведьмой, что совсем забыла эту многовековую мудрость. Теперь мой фамильяр – огромное ядовитое создание, а в фамильном гримуаре сотни запрещенных заклинаний. И если об этом узнают в магическом надзоре, то одним штрафом я точно не отделаюсь. Поэтому больше всего на свете я боюсь услышать за спиной грозное: «Попалась, ведьма!»





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