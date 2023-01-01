Ведьмина лавка. Наталья Алексина (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Ведьмина лавка» – роман Натальи Алексиной, жанр приключенческое фэнтези, любовное фэнтези. Весна пришла – ведьмы прилетели, вернее, всего одна, глазастая и худая. Но Джонатану и ее хватило. Знал бы заранее – попросил бы на службе перевод, только поздно. Привычная тишина улиц сменилась криками и руганью, на болотах расплодились призраки, а ведьма твердо решила остаться. И у Джона никто ни о чем не спрашивал. Особенно ведьма, которая в его городе от кого-то еще и скрывается.



Ведьмина лавка слушать на видеосервисе Wink.