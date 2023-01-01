Ведьмина Дорога. Анита Феверс (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Их называют раганами. Иные кличут лаумовым отродьем, а порой и попросту – ведьмами. Лишь они могут лечить раны, нанесённые существами из мира Нави. Но люди боятся ведьм, а огненные колдуны охотятся на них как на диких зверей. Всему виной тайна, сокрытая в прошлом их праматерей – лаум. Ясмена не желала такой судьбы. И все же раз за разом она вынуждена обращаться к проклятому дару, а потом срываться в бега. Так было, пока случай не привел её в Приречье – маленькую деревню на границе между живым миром и Серой Чащей, которую девушка с детства видит во сне. Теперь ей предстоит выбрать: бежать снова или шагнуть навстречу кошмарам, чтобы найти в них ответы? И сколько у неё осталось времени, если по её следу уже идёт зеленоглазый колдун? 5 причин прочитать «„Ведьмину дорогу“» Аниты Феверс • Это история о поиске дома и своего места в мире. А ещё о том, что не всегда желаемое оказывается тем, что нужно на самом деле. • В мире «„Дороги“» нет однозначного зла. Все решает выбор. И сделать его придется каждому, будь то чудовище или человек. • Атмосфера окутывает, ловит в сети, из которых не хочется выбираться. Она уводит за руку подальше от городских стен, туда, где пахнет лесом и речной водой, травяным чаем и свежим хлебом, сладкой медовухой и горькой полынью. • Здесь оживают страшные сказки и полузабытые древние создания – те самые, о ком рассказывала когда-то бабушка под треск огонька в печи. • Ненавязчивая любовная линия заставит сердце трепетать от переживаний и желать счастья всем ее участникам, даже тогда, когда такой исход кажется невозможным.



Ведьмина Дорога слушать на видеосервисе Wink.