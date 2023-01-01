Ведьмин вяз. Тана Френч (книга, 2018) слушать онлайн

Все в этой жизни доставалось Тоби Хеннесси на блюдечке. О чем беспокоиться, когда ты – симпатичный обеспеченный молодой человек с любящими родителями и модной работой? Один-единственный несчастный день потрясает весь его уютный и, казалось, защищенный мирок до основания. Двое грабителей избивают Тоби до полусмерти в собственном доме. Теперь его не узнать: хромой, запуганный, с провалами в памяти и неспособен договорить простую фразу. Когда полиция обнаруживает череп в стволе старого вяза во дворе семейного Дома с плющом, Тоби становится первым подозреваемым. И самое тревожное в том, что он сам больше не знает, кто он такой и на что способен… Возможно, вся его прежняя жизнь была ложью? Тана Френч как всегда мастерски сплетает сюжет, и захватывающий детектив оказывается тонкой психологической историей о потере и обретении себя. Пресса о книге: «Экстраординарно… Вот пугающая история, которую мог бы написать Томас Гарди в расцвете своих сил. Нервная, почти навязчивая проза. Великолепное произведение великолепного писателя. Настоящая находка для читателя». Стивен Кинг «Лучший роман Таны Френч, полный замысловатых нюансов. Френч с невероятным мастерством передает ощущение тревоги. Она из самых лучших „психологических“ писателей. Будьте готовы к внезапным ударам, которые спрятаны в этом романе». The New York Times «Книги Френч – образцы „шкатулочного“ детектива, когда герои бесконечно отрабатывают одну стройную версию за другой, заставляя читателя верить, что уж на этот-то раз убий...Слушайте книгу.



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