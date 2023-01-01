Ведьмин экзамен. Саша Арсланова (книга, 2024) слушать онлайн

Продолжение романа «Ведьмина практика»! Веселое, доброе и остроумное славянское фэнтези, предлагающее свежий взгляд на фольклорные сюжеты, понравится любителям романов «Ярилина рукопись», «По ту сторону реки», а также фильма «Последний богатырь». Что делать, если ты поехала сдавать экзамен и получать диплом ведьмы, а вместо этого была изгнана из Ковена и лишена своих сил? Как быть, если ты случайно вызвала самого настоящего демона теперь должна отправиться с ним в опаснейшее приключение? Как справиться с навалившимися проблемами? Видимо, как обычно: нырнуть в них с головой! Ведь ведьмин характер и неугомонную тягу влипать в неприятности отнять никто не может. Завершение истории про ведьму Забаву, которая отправляется в путешествие, чтобы вернуть свои силы. А неприятности… Что там эти неприятности, пусть подвинутся!



Ведьмин экзамен слушать на видеосервисе Wink.