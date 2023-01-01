Ведьма против мага. Александра Черчень (книга, 2020) слушать онлайн

«Ведьма против мага» – фантастический роман Александры Черчень, жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. У ведьм есть одна традиция. Отличная, просто потрясающая традиция. Ежегодно, именно 1 апреля, мы шутим. И шутим не просто так, а над магами. А в идеале – над самыми крутыми магами. И я, как лучшая ведьма на курсе, выбрала себе цель соответствующую. Лучшего боевого мага-выпускника! Нашла коса на камень! Мужская сила против женской хитрости и приворотного зелья. Кто кого одолеет? И все бы ничего, но в жизни порядочной ведьмы могут быть другие неприятности, кроме боевых магов. И другие мужчины…



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