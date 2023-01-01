Ведьма на десерт. Анна Гаврилова (книга, 2020) слушать онлайн

Жизнь ведьмочки полна событий. Однако если тебя занесло в столицу, особых приключений не жди. Тут всe размеренно и чопорно, и люди вокруг приличные, а ведьм вообще не жалуют. То есть самое время собрать подруг и… затеять колдовской спор! Бросить жребий и определить ту, которая будет охмурять объект, подлежащий охмурению не забыть, что приличные люди в качестве объектов не попадаются, и, отбросив сомнения, выйти на охоту. И не отступить, даже если фамильяр укажет на верховного мага с отвратительной репутацией, а значит, есть все шансы превратиться из охотницы в добычу. Или еще неожиданнее – в этакую вишенку на его любимом торте… В сладкий десерт.



Ведьма на десерт слушать на видеосервисе Wink.