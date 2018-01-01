Ведьма и Некромант. Екатерина Верхова,Анна Минаева (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного дуэта современных писательниц Екатерины Верховой и Анны Минаевой – «Ведьма и Некромант». Книга прочитана популярной актрисой театра и кино Алисой Павловой. Я просто хотела выйти замуж и быть счастливой, но вместо этого чуть не превратила жениха в жабу, осталась без сил и оказалась в дальних болотах. Казалось бы, жизнь кончена, но нет! Местное население принимает меня за божество: благодати требует, подношения носит. Сказка, не иначе. Точнее, была сказка, но… но приехал в наши края ревизор – некромант! На счету актрисы Алисы Павловой дубляж во многих зарубежных лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Мы всe ещe здесь (2014)», «Инфекция: Фаза 2 (2015)», «Подсобка дьявола (2019)», и многих других. А также роли в фильмах и сериалах: «Кухня», «Умник», «Детективы», «Адвокат», «На безымянной высоте» и других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Ведьма и Некромант слушать на видеосервисе Wink.