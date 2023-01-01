Ведьма. Часть 1. Камилла Лэкберг (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига выходит в трех частях Лэкберг особенно хороша в изображении клаустрофобии, свойственной маленьким сообществам, в которых все знают всех, а полицейский может дружить с убийцей. – The Times У Лэкберг особый дар: ей удалось создать два наиболее законченных образа во всей современной детективной литературе. – Independent От романов Лэкберг бросает то в жар, то в холод. – Sun …Ее нашли убитой в лесу в окрестностях поселка Фьельбака, неподалеку от родного хутора. Четырехлетнюю малышку по имени Стелла. Полиция арестовала двух девочек-подростков, живших по соседству и приглядывавших за Стеллой. Те поначалу признались в убийстве, но потом взяли свои слова назад. За недостаточностью улик полиция отпустила их. А через 30 лет на том же самом месте нашли тело еще одной четырехлетней девчушки, Неи. Ее семья поселилась на том же самом хуторе. И все сразу подумали о том, что одна из обвиняемых в том, давнем убийстве так и продолжает жить по соседству. А вторая – вот совпадение! – возвратилась в поселок за пару дней до смерти Неи…



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