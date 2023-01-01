Веди свой плуг по костям мертвецов. Ольга Токарчук
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Веди свой плуг по костям мертвецов. Ольга Токарчук

Веди свой плуг по костям мертвецов. Ольга Токарчук (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза, Зарубежная литература517 мин16+
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Сюжет

От лауреата Нобелевской премии и Международного Букера. "Возможно, мы недостаточно убедительно требуем пресечения зла? Можно смириться с мелочами, которые вызывают разве что некоторый дискомфорт, но не с бессмысленной, повсеместной жестокостью. Ведь это так просто: счастье других людей и нас делает счастливее." Удивительная многослойность – визитная карточка нобелевского лауреата Ольги Токарчук, чьи тексты никогда не бывают простыми. Детектив, философия, аллюзии и пронзительная глубина лесных пейзажей… «Веди свой плуг по костям мертвецов» – это история героини с особым взглядом на привычное, чей внутренний мир мы разгадываем, словно по натальным картам. Во многих смыслах это роман-расследование. В своем тексте Токарчук затейливо шагает по точкам противоположной полярности: жизнь и смерть, случайное существование и предначертанность, человек и природа, охотник и жертва. Кто имеет право жить, а кто – убивать? И кому дается власть определить это? "Токарчук – тот удивительный тип писателя, который хоть и немножко пережимает реальность в самых неожиданных местах, но при этом не забывает увлекать читателя простым и понятным рассказом, простым и понятным писательским любопытством". Анастасия Завозова (Esquire). "Токарчук пишет портрет цивилизации, максимально широко исследуя ее главные черты – «текучесть, мобильность, иллюзорность» и еще – вечное движение, которое давно стало символом жизни". Владимир Панкратов, литературный обозреватель

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