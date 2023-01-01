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Вечный Жид. Петр Немировский (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Современная проза43 мин16+
Сюжет
Илья – бывший киевлянин, покинув Киев, сначала жил в Израиле, в Назарете, потом перебрался в Нью-Йорк. Он бредёт по улицам «столицы мира», погруженный в размышления о своих вечных переездах, вечной нехватке денег, бесконечных расставаниях с женщинами. Он «висит в воздухе», пытаясь найти свою землю обетованную. Он – вечный странник, Вечный Жид…
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