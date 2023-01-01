Вечный. Восставший из пепла. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Человечество уже давно заселило великое множество миров. Но, увлекшись масштабной космической экспансией, люди забыли о том, что в глубинах Вселенной может затаиться могучий враг… И вот человек уже не в силах противостоять мощному натиску агрессора. Остается лишь уповать на Творца… И Творец посылает гибнущему человечеству своего «солдата удачи»…



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