Вечный сон Снегурочки. Марина Серова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Такое тоскливое состояние частный детектив Татьяна Иванова называла «болезнью Шерлока Холмса» – нет интересного расследования, и накатывают уныние и апатия. В самый канун Нового года все заняты поисками подарков, приготовлением салатов, а Ивановой наконец-то подкинули интересное дельце. В частной психиатрической клинике погибла наследница богатого бизнесмена Карина. По официальной версии, причина смерти – самоубийство, но родители девушки уверены, что сама она так поступить не могла. Тане Ивановой предстоит выяснить, кто же преподнес «Снегурочке» роковое снотворное…



Вечный сон Снегурочки слушать на видеосервисе Wink.