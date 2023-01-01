Вечный. Последний рейд. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Благородный дон Ив Счастливчик, мистер Корн, аббат Ноэль, Черный Ярл – Вечный меняет имена на протяжении полутора веков, пока длится космическая экспансия «могущественных», представителей поливидовой цивилизации, покоряющей расы и народы на своем пути. И все чаще он задумывается о том, что победить в этой войне невозможно. Но если люди до сих пор не проиграли, быть может, сообщество «могущественных» не так уж монолитно и ересь Относящегося уже пустила корни в разных кастах?.. Между тем в изолированном Тронном мире матриархата повзрослевшая королева Тэра снова становится жертвой заговора аристократов, но на этот раз за мятежом стоит нечто большее. Дети гнева – плод экспериментов «могущественных» с человеческими генами, «одноразовые» универсальные солдаты, все как один мужского пола – встали на сторону Вечного. Вот только «могущественные» провели не один эксперимент…



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