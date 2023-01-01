Вечный муж. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В центре внимания этого, одного из самых значимых произведения Достоевского, любовный треугольник. Федор Михайлович, как великий психолог заглядывает в потаенные уголки человеческих душ. Пытается приоткрыть замыслы и мотивы поведения человека в необычных и часто непристойных ситуациях. А в�едь это не кто-то там давно и далеко. Произведения Достоевского вечны, и во многих из них мы постоянно узнаем то своего знакомого, до друга, то родственника, а нередко и самих себя. Ключевые персонажи этой повести прототипами имели реальных людей – знакомых и родственников самого писателя. «Ну достанется же мужу! – подумал Вельчанинов.» Ф.М. Достоевский, «Вечный муж»



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