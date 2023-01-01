Вечный муж. Федор Достоевский
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Вечный муж. Федор Достоевский

Вечный муж. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература377 мин12+
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Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию повесть Фeдора Достоевского «Вечный муж», которую сам автор отнeс к жанру рассказа. Писатель изображает встречу обманутого мужа с бывшим любовником жены, уже скончавшейся, и показывает, что разделение людей на «хищных» и «смирных» условно, и смирный человек может действовать более смело, чем решительный человек.

Вечный муж слушать на видеосервисе Wink.

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