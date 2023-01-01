Вечный муж. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию повесть Фeдора Достоевского «Вечный муж», которую сам автор отнeс к жанру рассказа. Писатель изображает встречу обманутого мужа с бывшим любовником жены, уже скончавшейся, и показывает, что разделение людей на «хищных» и «смирных» условно, и сми�рный человек может действовать более смело, чем решительный человек.



Вечный муж слушать на видеосервисе Wink.