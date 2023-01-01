Вечный хлеб. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Профессор-биохимик Бройер изобрел культуру простейших организмов, которая не требует особого ухода, быстро растет и представляет собой вкусное и сытное тесто. Ученый мечтает о том, что его открытие сделает всех людей счастливыми. Для испытания безопасности своего изобретения, профессор отдает горшочек с тестом бедному старику Гансу, взяв с него обещание хранить тайну. Однако он не сдержал свое слово и вскоре «вечный хлеб» становится достоянием всех жителей деревни, а чуть позже его производство начинают в промышленных масштабах. Вот только никто не учел того, что с наступлением тепла, рост бактерий ускоряется в разы и теперь Земле и всем людям грозит самая настоящая катастрофа.



Вечный хлеб слушать на видеосервисе Wink.