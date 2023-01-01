Вечный. И пришел многоликий…. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Есть три узды, овладев которыми, можно повести человечество к свету либо к тьме. Первая из них – сила, вторая – деньги, третья – слово Господне», – сказал философ космической эры. К силе благородных донов под предводительством Черного Ярла добавились ресурсы финансовых корпораций мистера Корна, и настал черед третьей ипостаси Вечного: у аббата Ноэля есть план решительного удара, который должен положить конец галактической экспансии «могущественных». Ради осуществления этого плана необходимо заручиться поддержкой султаната Регул и Российской империи. Русским однажды уже удалось приостановить продвижение Алых князей «могущественных» у окраинной планеты Светлая. Теперь на кону – судьба человечества и Детей гнева. Впереди – свет или тьма…



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