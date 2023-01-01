Вечное свидание. Татьяна Устинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В своем собственном доме ударом по голове убит главный хулиган поселка Валерик. Под подозрение попадают все дачники, ведь честно говоря, никто из них особо не любил вечно ругающегося и угрожающего всем и вся дебошира. Но больше всего вопросов у участкового возникает к Марусиному другу Грише. Именно он накануне на глазах у всех серьезно повздорил с Валериком…



Вечное свидание слушать на видеосервисе Wink.