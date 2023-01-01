WinkАудиокнигиВечное свидание. Татьяна Устинова
Вечное свидание. Татьяна Устинова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы, Детективы304 мин16+
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Сюжет
В своем собственном доме ударом по голове убит главный хулиган поселка Валерик. Под подозрение попадают все дачники, ведь честно говоря, никто из них особо не любил вечно ругающегося и угрожающего всем и вся дебошира. Но больше всего вопросов у участкового возникает к Марусиному другу Грише. Именно он накануне на глазах у всех серьезно повздорил с Валериком…
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