Вечно дикая. К. А. Такер (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Заключительная часть серии-бестселлера о дикой Флэтчер! Атмосферная история любви в одном из самых загадочных и удивительных мест планеты! От автора международного бестселлера «Дикая Флетчер» выходит «Вечно дикая», повесть, которая продолжает историю путешествия Каллы в дикую природу Аляски и жизни, которую она никогда себе не представляла. Для Каллы и Джоны наступает сезон праздников, и вместе с омелой и имбирными пряниками приходит множество семейных драм. Джона готовится провести две недели с отчимом, которого ненавидит, а Калла с нетерпением ждет приезда своей матери и Саймона, но боится постоянного давления с целью назначить дату их свадьбы… в Торонто. Добавьте к этому непреднамеренное вмешательство одного упрямого соседа и семейные раздоры другого сварливого соседа, и Рождество в Трапперс Кроссинг будет совсем не простым.





Вечно дикая слушать на видеосервисе Wink.