Вечера на хуторе близ Диканьки. Николай Гоголь
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Вечера на хуторе близ Диканьки. Николай Гоголь

Вечера на хуторе близ Диканьки. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика652 мин12+
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Сюжет

Великолепная «украинская» проза Николая Васильевича Гоголя сделала его одним из самых заметных российских писателей. Блистательное знание души Малороссии, любовь к живущим там людям, тонко прочувствованный аромат сказочного мира, существующего совсем рядом с миром реальным – все это делает «Вечера на хуторе близ Диканьки» одним из самых любимых литературных произведений XIX века.

Вечера на хуторе близ Диканьки слушать на видеосервисе Wink.

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