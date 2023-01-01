Вечера на хуторе близ Диканьки. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Великолепная «украинская» проза Николая Васильевича Гоголя сделала его одним из самых заметных российских писателей. Блистательное знание души Малороссии, любовь к живущим там людям, тонко прочувствованный аромат сказочного мира, существующего совсем рядом с миром реальным – все это делает «Вечера на хуторе близ Диканьки» одним из самых любимых литературных произведений XIX века.



Вечера на хуторе близ Диканьки слушать на видеосервисе Wink.