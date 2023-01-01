Вечера на хуторе близ Диканьки. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Ночь перед Рождеством", «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или Утопленница», «Вий» – лучшие из ранних повестей Гоголя – фантастические и реалистические, смешные, ироничные и пугающе-мистические… Абсолютная классика отечественной литературы, многократно экранизированная, положенная в основу пьес, опер, оперетт, мюзиклов, она и по сей день читается на одном дыхании… "Школьная библиотека" предлагает вам послушать восхитительную гоголевскую прозу… Ночь перед Рождеством Сорочинская ярмарка Майская ночь, или Утопленница Вий



Вечера на хуторе близ Диканьки слушать на видеосервисе Wink.