Вечер на бивуаке. Александр Бестужев-Марлинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

А.А. Бестужев-Марлинский – современник А.С. Пушкина. Воспитывался в Горном корпусе, с чином штабс-капитана перешел в лейб-гвардии драгунский полк. Был сослан в Якутск за участие в восстании декабристов. Затем переведен на Кавказ. За отвагу в сражениях получил георгиевский крест и чин унтер-офицера, а затем был произведен и в прапорщики. Героически погиб с стычке с горцами, тело его не найдено. Яркий приверженец романтического стиля в литературе. Увлекательные повести и рассказы о светском обществе точно передают стиль жизни людей середины XVIII века.



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