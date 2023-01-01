WinkАудиокнигиВажные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом. Мэг Джей
Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом. Мэг Джей (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология452 мин12+
Сюжет
Эта книга о десятилетии, определяющем судьбу человека. Инвестиции, сделанные в этот период в собственное развитие во всех сферах жизни, принесут максимальную отдачу. Автор объясняет, почему не стоит откладывать начало взрослой жизни на потом, и рассказывает, что нужно делать в это время жизни человека.
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