Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом. Мэг Джей (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга о десятилетии, определяющем судьбу человека. Инвестиции, сделанные в этот период в собственное развитие во всех сферах жизни, принесут максимальную отдачу. Автор объясняет, почему не стоит откладывать начало взрослой жизни на потом, и рассказывает, что нужно делать в это время жизни человека.



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