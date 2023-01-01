Васек Трубачев и его товарищи. Книга первая. Валентина Осеева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Три закадычных друга-четвероклассника: Васeк Трубачeв, Коля Одинцов и Саша Булгаков жили, учились, ссорились и мирились, так же, как и миллионы их сегодняшних сверстников, с той лишь разницей, что все это происходило в теперь уже далеком 1941 году. И пусть кто-то скажет, что события давно минувших дней не могут быть интересны современным школьникам, но скажите, разве может быть срок давности у таких понятий, как: дружба, взаимовыручка, честность, отвага. Всему этому учит и обо всем этом рассказывает аудиокнига Валентины Осеевой «Васeк Трубачeв и его товарищи». В первой книге вас ждет рассказ об одном учебном годе неунывающей троицы из 4-Б: о праздновании нового года, выпуске стенгазеты, подготовке к походу и других важных событиях школьной жизни ребят. Также не пропустите аудиокниги Валентины Осеевой «Волшебное слово и другие рассказы», «Волшебная иголочка и другие сказки», «Васeк Трубачeв и его товарищи книга вторая», «Васeк Трубачeв и его товарищи книга третья» Цитаты: – Пап! Вот этот снайпер Алеша просто богатырь, да, папа? А другой, что командира спасал, маленький, худенький совсем, как это он, а? – Дело, сынок, не в том, кто какой. Тут физическая сила – одно, а сила воли – другое… Силу тут мерить нечего. Это не зависит, сынок… – Павел Васильевич не мастак объяснять, но Васeк понимает его. – Ясно, – говорит он. – Главное – спасти, хоть через силу… – У нас так… вообще… русский человек после боя раны считает… – Ты пойми… Человек должен понимать слова, а не палку! Что у тебя...Слушайте книгу.



Васек Трубачев и его товарищи слушать на видеосервисе Wink.