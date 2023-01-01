WinkАудиокнигиВаряг. Дерзкий. Александр Мазин
Варяг. Дерзкий. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези654 мин16+
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Сюжет
Придет время, и Тмутаракань станет частью Руси. Но сейчас захваченный русами князя Олега Киевского Самкерц-Таматарху удержать невозможно. Нескольким сотням русов и норманнов не устоять против тысячных армий. Вопрос лишь в том, кто первым сумеет ее захватить: византийцы или хазары. Бывший кня�зь-воевода Сергей, а ныне княжий отрок Вартислав прекрасно это понимает. И упорно ищет ответ на вопрос: зачем Олегу понадобился Самкерц? Но сначала Сергею придется решить задачу «попроще»: как им всем выжить в надвигающейся битве титанов?
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