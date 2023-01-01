Варяг. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Духарев – бывший десантник и не думал, что обычная вечеринка с друзьями закончится для него в десятом веке. Чужак и оболтус, избалованный цивилизацией, неожиданно проявляет настоящий мужской характер. Сначала никто, потом скоморох, и, наконец, воин, завоевавший уважение варягов и ставш�ий одним из них. Равным среди сильных.



Варяг слушать на видеосервисе Wink.