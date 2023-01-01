Варвара Шум. Золотой диск. Герман Рыльский, Тамара Рыльская (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Сможет ли юная журналистка раскрыть все загадки непростого расследования? Варвара Шум – юная журналистка, которая получила право снимать собственную детскую передачу. Ее отец специализируется на репортажах о разных мистических и загадочных событиях по всему свету и охотно берет дочку с со�бой для того, чтобы она делала свои материалы где-то неподалеку. Это прекрасная возможность для героини заявить о себе. Только вот все идет не совсем по плану, и штатная съемка перетекает в серьезное расследование… Героиня полна уверенности, что найдет решение всех загадок, но хватит ли ей сил?



Варвара Шум слушать на видеосервисе Wink.