Варвара Шум. Золотой диск. Герман Рыльский, Тамара Рыльская
Wink
Аудиокниги
Варвара Шум. Золотой диск. Герман Рыльский, Тамара Рыльская

Варвара Шум. Золотой диск. Герман Рыльский, Тамара Рыльская (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Детская литература, Детективы562 мин12+
Аудиокнига в подписке «Аудиокниги Литрес»

Сюжет

Сможет ли юная журналистка раскрыть все загадки непростого расследования? Варвара Шум – юная журналистка, которая получила право снимать собственную детскую передачу. Ее отец специализируется на репортажах о разных мистических и загадочных событиях по всему свету и охотно берет дочку с собой для того, чтобы она делала свои материалы где-то неподалеку. Это прекрасная возможность для героини заявить о себе. Только вот все идет не совсем по плану, и штатная съемка перетекает в серьезное расследование… Героиня полна уверенности, что найдет решение всех загадок, но хватит ли ей сил?

Варвара Шум слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг