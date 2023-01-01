Вамирэх. Человек каменного века. Жозеф Рони-старший (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жозеф Анри Рони-старший (настоящее имя – Жозеф Анри Онорэ Боэкс, 1856–1940) – французский писатель бельгийского происхождения, автор приключенческой прозы, романов о доисторическом прошлом человека, один из основоположников жанра научной фантастики. До 1909 года писал вместе с младшим братом Серафин-Жюстен-Франсуа, который взял позднее псевдоним Жозеф Анри Рони-младший. Вашему внимание предлагается аудиоверсия приключенческого романа «Вамирэх» (1892). Молодой воин, чьe имя и стало названием книги, исследует окружающий его дикий мир. Предприняв путешествие в низовья реки, Вамирэх узнаeт много нового, знакомится с другими племенами, находит свою любовь, за которую ему приходится сражаться в буквальном смысле слова. Опасные приключения, схватки со свирепыми врагами и новые горизонты ждут вас в этом романе. Не медлите, отправляйтесь в захватывающее странствие вместе c его героем!



Вамирэх слушать на видеосервисе Wink.