Вам и не снилось. Галина Щербакова
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Вам и не снилось. Галина Щербакова

Вам и не снилось. Галина Щербакова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза245 мин12+

Сюжет

История Ромео и Джульетты, снова вернувшихся в этот мир, история, принесшая известность автору и ставшая бестселлером. Между девятиклассниками Романом и Катей возникает нежное и светлое чувство. Мать юноши, не желающая понять влюбленных, обманом разлучает их. Несмотря на все препятствия, Рома и Катя стремятся быть вместе. Нежелание взрослых понять их чувства приводит к трагедии…

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