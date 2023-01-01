WinkАудиокнигиВам и не снилось. Галина Щербакова
Вам и не снилось. Галина Щербакова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза245 мин12+
Сюжет
История Ромео и Джульетты, снова вернувшихся в этот мир, история, принесшая известность автору и ставшая бестселлером. Между девятиклассниками Романом и Катей возникает нежное и светлое чувство. Мать юноши, не желающая понять влюбленных, обманом разлучает их. Несмотря на все препятствия, Ром�а и Катя стремятся быть вместе. Нежелание взрослых понять их чувства приводит к трагедии…
Вам и не снилось слушать на видеосервисе Wink.