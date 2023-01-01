Вам и не снилось. Галина Щербакова (книга, 2020) слушать онлайн

История любви советских Ромео и Джульетты – Ромы и Кати покорила сердца миллионов школьников конца восьмидесятых годов прошлого столетия. Повесть «Вам и не снилось», благодаря одноименному фильму, в одночасье сделала знаменитой ее автора – Галину Щербакову и без преувеличения стала ее визитной карточкой. Несмотря на такой ошеломительный успех, сама писательница книгу свою недолюбливала и часто говорила, что у нее были и более сильные, глубокие произведения. И все же, несмотря на такую самокритичность автора, непреходящий вот уже на протяжении более чем тридцати лет интерес читателей к повести говорит сам за себя. Надеемся, что аудиоверсию этого легендарного произведения ждет такой же успех.



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