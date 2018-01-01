Вальпургиева ночь. Венедикт Ерофеев (книга, 2020) слушать онлайн

Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань. Согласно вводной авторской ремарке к пьесе, «все происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы первомайского рассвета». То есть в тот день, когда, согласно германскому народному поверью, ведьмы справляют свой «шабаш» на высокой горе Брокен. Именн�о в этот день в недавнем прошлом отмечали и важный советский идеологический праздник, окрашивавший первомайский рассвет в зловещие багровые тона. И именно в этот день в приемный покой психиатрической больницы доставили главного героя пьесы – Льва Исааковича Гуревича… Исполняется с сокращениями. © В. Ерофеев (наследники) ©



Вальпургиева ночь слушать на видеосервисе Wink.