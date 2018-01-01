Вальпургиева ночь. Венедикт Ерофеев
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Вальпургиева ночь. Венедикт Ерофеев

Вальпургиева ночь. Венедикт Ерофеев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Юмор181 мин18+

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О книге

Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань. Согласно вводной авторской ремарке к пьесе, «все происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы первомайского рассвета». То есть в тот день, когда, согласно германскому народному поверью, ведьмы справляют свой «шабаш» на высокой горе Брокен. Именно в этот день в недавнем прошлом отмечали и важный советский идеологический праздник, окрашивавший первомайский рассвет в зловещие багровые тона. И именно в этот день в приемный покой психиатрической больницы доставили главного героя пьесы – Льва Исааковича Гуревича… Исполняется с сокращениями. © В. Ерофеев (наследники) ©

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Жанр
Классика, Юмор, Современная проза, Драматургия
Время
181 мин / 03:01

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