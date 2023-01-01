Валентин Гафт. Избранное. Валентин Гафт (книга, 2020) слушать онлайн

В этот сборник вошли избранные произведения Валентина Гафта в потрясающем исполнении великого артиста. Сборник стихов «Уже от мыслей никуда не деться» Детство, мухи, море, пепел… о чем только не передумаешь в поезде. Сколько же поэзии может быть в прозе жизни. Сколько нового, философского и личного – в самом обыденном. Моноспектакль Валентина Гафта «Жить стало лучше, жить стало веселее» Эта убийственно ироничная фантасмагория и есть поиск ответа на такой мучительный для истории России вопрос. Возможно, мы услышим его в беседах Вождя народов с героями минувшей и нынешней эпох: Жуковым, Ахматовой, Шостаковичем, Бухариным, Радзинским, Жванецким, Зюгановым и даже Христом… «Такое ощущение, что тебя перевернули с ног на голову, потрясли и поставили на место» Зрители после спектакля в театре «Современник» Автор и исполнитель: Валентин Гафт Режиссер: Дмитрий Креминский



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