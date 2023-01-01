В военную академию требуется. Надежда Мамаева (книга, 2020) слушать онлайн

"Хорошо летается не только на метлах, но и на бочках с ромом. Особенно когда тот горит и готов взорваться" (из наставлений опытного контрабандиста своему ученику). "Если тебя достала черная ведьма, и хочется ее прожечь пульсаром, то сделай десять глубоких вдохов и успокойся. Руки перестанут дрожать, и целиться будет проще" (из пособия для инквизиторов). Но если тьма и свет все же встретились, и не просто встретились, а судьба их крепко связала, что тут даже директору магической военной академии железная выдержка может изменить.



В военную академию требуется слушать на видеосервисе Wink.