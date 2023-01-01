В Вашингтоне. Фрэнсис Элиза Ходжсон Бернетт (книга, 2020) слушать онлайн

Фрэнсис Ходжсон Бернетт наиболее известна читателям как автор детских произведений «Маленький лорд Фаунтлерой» и «Таинственный сад», однако она считалась одной из ведущих писательниц Америки благодаря своим романам для взрослых, прославившим еe в 1870-х и 1880-х годах. «В Вашингтоне» (ориг. — Through One Administration) — это многосложный рассказ об ухаживании, браке, правах женщин и американской политике и один из самых увлекательных романов автора. Главная героиня Берта Эмори, светская жена из Вашингтона, выходит замуж за юриста, однако еe устоявшийся мир рушится, когда в город возвращается старый знакомый. Филип Треденнис впервые встретил Берту много лет назад, когда они оба были молоды. Вернувшись и обнаружив, что она замужем за другим мужчиной, но явно несчастна, Треденнис пытается помочь Берте в той ситуации, заложницей которой она оказалась.



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