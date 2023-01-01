В тихом семейном омуте. Вера Колочкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Хорошо, что День святого Валентина не приходится на 15 февраля, иначе это была бы катастрофа!.. Ведь именно 15 февраля стало для Таи самым неприятным днем в году, который супруг проводит не с ней, а с Маргошей, давней подругой, спасшей ему жизнь именно в этот день. Ревность и подозрения терзают Таю, но все только усугубляется, когда оказывается, что предыдущие девушки мужа были убиты! Тая подозревает Маргошу, но все ли в этой истории так очевидно?



В тихом семейном омуте слушать на видеосервисе Wink.